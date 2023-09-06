Обстріл Констянтинівки: реакція Зеленського [ Редагувати ]
У середу, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл міста Костянтинівка, Донецької області. Про це він написав у своїх соцмережах.
Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь.
"На цей час удар російських терористів убив 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", - сказав він.
Мої співчуття всім, хто втратив рідних! Якнайшвидше треба перемогти це російське зло.
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