У середу, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл міста Костянтинівка, Донецької області. Про це він написав у своїх соцмережах.

Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь.

"На цей час удар російських терористів убив 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", - сказав він.