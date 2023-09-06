Помер колишній бранець "днр", історик і релігієзнавець Ігор Козловський [ Редагувати ]
У ніч на 6 вересня помер відомий вчений, історик та релігієзнавець Ігор Козловський, який майже два роки провів у сумнозвісній "Ізоляції" - в'язниці бойовиків "днр". Про це повідомила його колега Людмила Філіппович, співробітниця Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ.
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Козловський 6 вересня мав виступити на саміті Перших леді та джентльменів, який у Києві організовує перша леді Олена Зеленська.
Напередодні ввечері, 5 вересня, Ігор Козловський опублікував на своїй сторінці фото з прем'єру фільму "Я, Ніна" Марисі Нікітюк, а вже наступного дня стрічку наповнили некрологи.
Ігор Козловський народився у Донецьку в 1954 році. Понад 25 років працював у Донецькій обласній державній адміністрації на посаді головного спеціаліста у справах релігії, викладав у вишах Донецька. Є автором понад 50 публікацій та 200 статей у словниках, енциклопедіях та періодичних виданнях.
З 2001 року очолював Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних відносин Донецького державного інституту штучного інтелекту. Очолював Школи Аюрведи-Йоги-Тантри "Центру Дискавері" та Міжнародний центр християнсько-мусульманського діалогу й співробітництва.
У січні 2016 року філософа-релігієзнавця схопили бойовики біля його будинку в Донецьку. Його звинуватили у шпигунстві і засудили до двох років та восьми місяців позбавлення волі.
Ігор Козловський став учасником одного з наймасштабніших обмінів полонених з початку війни на Донбасі, який стався 27 грудня 2017 року на блокпосту "Майорське" в районі Горлівки. Він провів у полоні 700 днів.
Після повернення до вільної України вчений він працював старшим науковим співробітником у відділенні релігієзнавства Інституту філософії НАН України.
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