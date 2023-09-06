Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: 16 загиблих, 31 поранений (фото, відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці на Донеччині. Постраждали 44 особи: 16 загинуло та 31 поранений. Серед потерпілих - рятувальник. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.
ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.
Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.
Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку.
Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди.
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