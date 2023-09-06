Українка Ірина Безсмертна з Херсона стала переможницею міжнародного конкурсу краси серед заміжніх жінок Mrs World International 2023 (Місіс Світу). Конкурс, у якому взяли участь красуні з понад 100 країн світу, відбувся напередодні у Майамі (США).

Після перемоги 36-річна українка поділилася емоціями:

"Місіс світу" - це, мабуть, моя дитяча нереальна мрія! Але наразі вона стала реальністю. Я щаслива, що змогла довести на світовому рівні, які ж ми гарні та талановиті - українські дівчата! Це у нас у крові! Зараз я розумію, що найкращою частиною конкурсу був мій шлях підготовки. Це було дуже важко та виснажливо, але ці приємні моменти життя запам'ятаються надовго. Наразі всі в очікуванні грандіозного святкування, і ми обов'язково це зробимо! У мене дуже велика підтримка у Майамі серед української діаспори та навіть американців.

Ірина Безсмертна народилася у багатодітній родині в Херсоні. Вона має дитину від першого шлюбу і переїхала до США чотири роки тому, де одружилася з американцем.

Ірина продовжувала розвивати бізнес у рідному Херсоні до його окупації. З початку повномасштабної війни разом з американцями збирала кошти на допомогу Україні.

У перші місяці вторгнення в її будинку в Майамі жила подружня пара з Херсона, яка опинилась у США і не змогла повернутися додому.

Торік Ірина Безсмертна перемогла у конкурсі Mrs. World America.

Нагадаємо, у серпні співачка з Києва Ангеліна Усанова стала "Міс Україна Всесвіт-2023".