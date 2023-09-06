Румунія визнала, що російський "шахед" упав на її території [ Редагувати ]
Румунія після детального дослідження знайшла уламки російського дрона-камікадзе Shahed-136, про що заявляв офіційний Київ. Про це міністр оборони Румунії Ангел Тілвар розповів у коментарі Antena 3 CNN.
За його словами, залишки російського "шахеда" знайшли біля селища Плауру, яке знаходиться навпроти Ізмаїла через Дунай. Раніше румунська сторона це заперечувала.
Ми охопили дуже велику територію, у тому числі й територію, про яку точилися дискусії в публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території були знайдені уламки, які можуть бути від дрона. Проблем не було, тому що немає елементів, які могли б створити небезпеку.
Ми бачимо, що за досить короткий час сталася серія російських атак проти української портової інфраструктури і складів. І думаю, нам важливо посилити заходи пильності. У нас буде більше пунктів спостереження, більше патрулів.
Падіння уламків російського дрона заперечували міноборони Румунії та особисто президент Клаус Йоганніс. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що заперечувати це безглуздо, адже українська сторона має фотопідтвердження.
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