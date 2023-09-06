NASA оголосило про появу 13-го знаку зодіаку [ Редагувати ]
Американське аерокосмічне агентство NASA оголосило про появу в небі 13-го зодіакального знака - Змієносця (Ophiuchus).
Через зміну земної осі між Скорпіоном і Стрільцем розташувалося сузір'я Змієносця. Таким чином, дати звичних знаків гороскопа зміщуються для 86% людей.
На новій карті сузір'їв, яка опублікована на освітньому порталі NASA, можна побачити, що замість звичних 12 зодіакальних сузір'їв на ній знаходиться 13-й - Змієносець. Це екваторіальне сузір'я, де Сонце знаходиться з 30 листопада по 17 грудня.
Змієносця зображують як людину з двома зміями: темною та світлою. Перша має сили Скорпіона, а світла успадковує деякі характеристики Стрільця.
Прототипом Змієносця став персонаж давньогрецької міфології Асклепій (Ескулап), бог лікування.
Знак Змієносця є латинською літерою "U", перекресленою хвилястою лінією, схожою на знак "тильда" - "~".
Астрологи кажуть, що Змієносці - сильні, цілеспрямовані люди, з величезною внутрішньою силою, які звикли працювати на результат. Вони вміють радіти дрібницям, ніколи не опускають руки, люблять ризик та пригоди. У Змієносцях поєднуються риси характеру Скорпіона і Стрільця.
Поява 13-го сузір'я означає, що більшість людей можуть змінити свій знак Зодіаку. Тепер зодіакальне коло може виглядати так:
- Козеріг - з 20 січня по 16 лютого;
- Водолій - з 16 лютого до 11 березня;
- Риби - з 11 березня по 18 квітня;
- Овен - з 18 квітня по 13 травня;
- Телець - з 13 травня по 21 червня;
- Близнюки - з 21 червня по 20 липня;
- Рак - з 20 липня по 10 серпня;
- Лев - з 10 серпня по 16 вересня;
- Діва - з 16 вересня по 30 жовтня;
- Терези - з 30 жовтня по 23 листопада;
- Скорпіон - з 23 листопада по 29 листопада;
- Змієносець - з 29 листопада по 17 грудня;
- Стрілець - з 17 грудня по 20 січня.
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