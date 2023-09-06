Американське аерокосмічне агентство NASA оголосило про появу в небі 13-го зодіакального знака - Змієносця (Ophiuchus).

Через зміну земної осі між Скорпіоном і Стрільцем розташувалося сузір'я Змієносця. Таким чином, дати звичних знаків гороскопа зміщуються для 86% людей.

На новій карті сузір'їв, яка опублікована на освітньому порталі NASA, можна побачити, що замість звичних 12 зодіакальних сузір'їв на ній знаходиться 13-й - Змієносець. Це екваторіальне сузір'я, де Сонце знаходиться з 30 листопада по 17 грудня.

Змієносця зображують як людину з двома зміями: темною та світлою. Перша має сили Скорпіона, а світла успадковує деякі характеристики Стрільця.

Прототипом Змієносця став персонаж давньогрецької міфології Асклепій (Ескулап), бог лікування.

Знак Змієносця є латинською літерою "U", перекресленою хвилястою лінією, схожою на знак "тильда" - "~".

Астрологи кажуть, що Змієносці - сильні, цілеспрямовані люди, з величезною внутрішньою силою, які звикли працювати на результат. Вони вміють радіти дрібницям, ніколи не опускають руки, люблять ризик та пригоди. У Змієносцях поєднуються риси характеру Скорпіона і Стрільця.

Поява 13-го сузір'я означає, що більшість людей можуть змінити свій знак Зодіаку. Тепер зодіакальне коло може виглядати так: