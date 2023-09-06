Під Бахмутом знищили склад з ракетами "Вихрь" для гелікоптерів Ка-52 (відео) [ Редагувати ]
Сили спеціальних операцій вполювали склад окупантів на Бахмутському напрямку. На складі зберігалися керовані ракети 9М127 "Вихрь", які окупанти запускають з гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52.
Під час ведення аеророзвідки, оператори ССО виявили скупчення техніки та боєприпасів.
Після ідентифікації та візуального спостереження цілей, координати складу оперативно передали побратимам з артилерії.
Артилерія з РСЗВ HIMARS знищила склад військового спорядження окупантів поблизу населеного пункту Миронівський, що на межі Донецької та Луганської областей.
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