У Костянтнівці завершили рятувальну операцію: 17 людей загиблих, 32 поранених (відео) [ Редагувати ]
У Костянтинівці на Донеччині завершили пошуково-рятувальну операцію. За останніми даними, російська ракета вбила 17 людей, 32 отримали поранення. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.
Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершено.
Станом на 18:00 унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення.
Нагадаємо, вдень 6 вересня російські окупанти вдарили по ринку в центрі міста. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів.
Вибухом пошкоджено 30 торгових павільйонів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку.
Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.
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