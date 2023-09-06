Молдова за підсумками міжнародного аудиту заборгованості за поставки газу від "Газпрому" не визнала претензії щодо $709 млн боргу і готова сплатити лише $8,6 млн.

Звіт аудитора опублікований на сайті Міністерства енергетики Молдови. За словами міністра енергетики Республіки Віктора Парлікова, з загального боргу $276 млн не підтверджені документально "Молдовагазом" та "Газпромом", ще $400 млн не підлягають стягненню через закінчення терміну давності.

Це пропозиція, яку ми надіслали "Газпрому". Чекаємо на реакцію. Є процедури. Результати звіту мають бути схвалені наглядовою радою "Молдовагаз". Подивимося, як усе почнеться, але це позиція уряду Республіки Молдова.

"Газпром" з позицією Кишинева категорично не згодний. Російський монополіст заявив, що звіт аудитора, не був затверджений наглядовою радою "Молдовагазу", про що раніше російська компанія домовилася з молдавським урядом.

Крім того, висновки аудитора нібито не можуть впливати на розмір і обґрунтованість заборгованості, тому що вона підтверджується в документах, які регулярно підписуються між компаніями і рішеннями арбітражу.

У 2021 році "Молдовагаз" переуклав контракт з "Газпромом" про постачання російського газу на п'ять років. Угоду уклали за умови, що "Молдовагаз" сплатить борг, який тоді оцінювався у $709 млн.

У листопаді 2022 року "Газпром" пригрозив скоротити постачання до Молдови через те, що частина сировини "осідала" в Україні. З грудня Молдова відмовилася від поставок газу з рф.