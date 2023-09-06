Сайт Освіта.ua склав рейтинг найкращих закладів загальної середньої освіти України за підсумками проведення національного мультипредметного тесту у 2023 році.

Цьогорічний рейтинг має певні особливості, оскільки випускники шкіл проходили тестування в умовах воєнного стану, а замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання учасники складали національний мультипредметний тест.

Тест передбачав виконання завдань із трьох предметів: двох обовʼязкових (українська мова і математика) та одного предмета на вибір (історія України, біологія, фізика, хімія, іноземні мови).

Як і торік, національний мультитест був проведений у формі компʼютерного тестування з використанням лише завдань із закритою формою відповіді.

Значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал "склав/не склав", який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки.

Так, поріг "склав/не склав" з української мови не подолали лише 0,09% учасників (у 2021 році - 7,3 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.

Окрім того, на рейтинги областей та обласних центрів вплинуло переміщення учнів багатьох шкіл. Багато випускників залишили свої населені пункти та продовжували навчання в інших областях України або за кордоном.

Таблиці рейтингу:

Заклади освіти у таблицях рейтингу ранжовано за рейтинговим балом, що розрахований на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих учасниками тестування з усіх предметів і з урахуванням загальної кількості тестів, складених випускниками кожної школи.

Рейтинг складений Освіта.ua з використанням статистичних даних, оприлюднених Українським центром оцінювання якості освіти.

Рейтинг складено вперше з 2021 року. У 2022 році рейтинг загальноосвітніх закладів за результатами національного мультипредметного тесту не укладався через бойові дії.

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