Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні буде відкрито перший Офіс відновлення.

Про це він заявив на саміті перших леді та джентельменів у Києві.

За словами Зеленського, наразі уряд працює над тим, щоб відновлення України стало глобальним проектом.

"Наша зовнішня політика працює для того, щоб відновлення України стало дійсно глобальним проектом. І тут я хочу, щоб ми подякували Мете (Фредеріксен - ред.), у нас буде перший Офіс відновлення. Буде в Миколаєві", - сказав президент.