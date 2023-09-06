В Україні відкриють перший Офіс відновлення - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні буде відкрито перший Офіс відновлення.
Про це він заявив на саміті перших леді та джентельменів у Києві.
За словами Зеленського, наразі уряд працює над тим, щоб відновлення України стало глобальним проектом.
"Наша зовнішня політика працює для того, щоб відновлення України стало дійсно глобальним проектом. І тут я хочу, щоб ми подякували Мете (Фредеріксен - ред.), у нас буде перший Офіс відновлення. Буде в Миколаєві", - сказав президент.
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