США оголосили про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки сьогодні, 6 вересня, оголосили про поставку Україні снарядів зі збідненим ураном.
Про це повідомляє Пентагон.
"Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні.
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