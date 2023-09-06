У ЄС відреагували на обстріл Костянтинівки: усіх винних притягнуть до відповідальності [ Редагувати ]
Усіх винних у сьогоднішньому обстрілі Костянтинівки та інших атаках на мирних українців росіяни будуть притягнуті до відповідальності.
Про це повідомляє офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.
Він підкреслив, що обстріл ринку в Костянтинівці, який сьогодні влаштували росіяни, є варварським та жахливим. Це продовження тероризування мирних українців.
Стано нагадав, що такий удар послідував за серією російських атак по всій Україні, внаслідок яких за останні два тижні загинуло або було поранено понад 410 мирних жителів.
"ЄС рішуче засуджує ці напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру і закликає Росію негайно припинити свою нелюдську та незаконну агресію", - додав представник зовнішньополітичної служби ЄС.
Він розповів, що під атаками РФ були і ключові об'єкти експорту українського зерна в Одеській області. Такі удари є демонстрацією того, як Росія посилює глобальну кризу продовольчої безпеки своєю незаконною агресивною війною проти України.
"Навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих злочинів будуть притягнуті до відповідальності", - зазначив Стано.
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