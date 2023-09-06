Україна виступає категорично проти того, щоб заборону імпорту українського зерна в п'яти країнах Євросоюзу продовжували після 15 вересня.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Глава держави розповів, що він взяв участь у саміті лідерів країн Ініціативи трьох морів та звернувся до Румунії, Болгарії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови і Єврокомісії.

Він зазначив, що Європа виявилися здатною на історичні акти солідарності після початку повномасштабної війни Росії проти України. Але зараз незрозуміло, чому коли українські порти горять щоночі, наша країна ще має турбуватися про припинення наземного експорту.

"Україна категорично проти будь-яких подальших обмежень на експорт нашого зерна. Усі програють, коли політика в Європі йде врозріз з нашими спільними зобов'язаннями та цінностями. Єдність має перемогти", - наголосив Зеленський.