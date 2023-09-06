Кулеба обговорив ракети ATACMS з Блінкеном: опція залишається відкритою [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив можливі постачання далекобійних ракет ATACMS з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це повідомляє глава українського МЗС на спільній пресконференції з головою Державного департаменту США.
"Детально обговорили надання ракет ATACMS (Україні - ред.). Ця опція залишається відкритою. Сподіваюся, що дискусії в Адміністрації США приведуть до позитивного рішення", - заявив Кулеба за підсумками переговорів з Блінкеном.
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