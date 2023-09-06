Україна визначила три приоритетні питання, які буде підіймати в рамках Генасамблеї ООН, що відбудеться вже цього місяця.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на прес-конференції в Києві.

"Генасамблея ООН буде традиційно насиченою та напруженою", - сказав Кулеба.

За словами міністра, Україна вже визначила пріоритети, серед них, зокрема:

залучення нових країн до реалізації формули миру і здійснення наступних кроків на шляху до проведення глобального саміту формули миру,

питання експорту українського збіжжя на світові ринки,

двосторонні зустрічі, на яких буде проговорено питання про нове озброєння та нові пакети підтримки України.

"І ще буде сотня різних питань, як це буває на Генасамблеї", - додав він.