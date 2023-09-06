Кулеба назвав три пріоритети України на Генасамблеї ООН цього року [ Редагувати ]
Україна визначила три приоритетні питання, які буде підіймати в рамках Генасамблеї ООН, що відбудеться вже цього місяця.
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на прес-конференції в Києві.
"Генасамблея ООН буде традиційно насиченою та напруженою", - сказав Кулеба.
За словами міністра, Україна вже визначила пріоритети, серед них, зокрема:
- залучення нових країн до реалізації формули миру і здійснення наступних кроків на шляху до проведення глобального саміту формули миру,
- питання експорту українського збіжжя на світові ринки,
- двосторонні зустрічі, на яких буде проговорено питання про нове озброєння та нові пакети підтримки України.
"І ще буде сотня різних питань, як це буває на Генасамблеї", - додав він.
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