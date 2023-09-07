США виділять Україні $1 мільярд - Блінкен [ Редагувати ]
США виділять для допомоги Україні понад мільярд доларів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
Ми продовжимо стояти на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад $1 мільйон у межах цих спільних зусиль. Сюди входить $665,5 мільйона на нову військову і цивільну допомогу у сфері безпеки. Загалом від початку російської агресії ми виділили понад $43 мільярди на допомогу у сфері безпеки.
Ця допомога містить $100 млн для підтримки довгострокових військових потреб України, $90,5 млн - на сприяння в "гуманітарному розмінуванні" і $300 млн - на підтримку зусиль правоохоронних органів з відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях.
Ми відправляємо нашу першу партію протимінних і бронеавтомобілів українським прикордонникам і поліції, з деякими з яких я зможу зустрітися завтра. І ми надаємо критично важливу допомогу в розмінуванні, щоб допомогти знешкодити російські міни, боєприпаси, що не вибухнули, тощо.
У Києві американський дипломат відвідав з Кулебою Берковецьке кладовище, зустрівся з президентом Зеленським, виступив на Саміті перших леді та джентльменів і повечеряв у McDonald's.
6 вересня Сполучені Штати оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги на $175 млн.
До нього увійшли снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams, боєприпаси для артилерії та HIMARS, мінометні системи, стрілецькі набої, системи ППО, Javelin та ракети TOW.
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