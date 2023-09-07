Окупанти знову атакували "Шахедами" Одеську область: які наслідки [ Редагувати ]
У четвер вночі, 7 вересня, окупанти завдали масованого удару "Шахедами" по Одеській області. Про це повідомляється у Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
Поранення отримала одна людина.
За три години російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п'ять днів. Внаслідок сьогоднішнього нальоту "Шахедів" у кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю.
За його словами, внаслідок обстрілу постраждала одна людина – водій вантажівки отримав легку травму ноги. На місці триває ліквідація наслідків, працюють усі служби.
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