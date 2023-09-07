Нічна атака: сили ППО знищили 25 "Shahed-136/131" [ Редагувати ]
У ніч на 7 вересня 2023 року російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ, Крим).
Усього зафіксовано пуски 33 “шахедів”, в основному – у напрямку південних районів Одеської області.
За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 "Shahed-136/131".
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