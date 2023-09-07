Мер москви сергій собянін заявив про збиття безпілотника, який нібито летів на москву вночі 7 вересня. Про це він повідомив у Telegram.

Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на москву.

Раменський район знаходиться в 50-ти кілометрах від центру москви.

У соцмережах мешканці діляться враженнями:

Спочатку був сильний вибух, посипалося скло. У сусідів вище вікна разом із рамами почали вилітати, посипалася штукатурка.

Російські телеграм канали повідомляють, що безпілотник нібито було збито неподалік міжнародного аеропорту Жуковський.

У той самий час в МНС росії повідомили, що гасять потужну пожежу на складі в підмосков'ї. Площа займання складає понад 1 тис кв м. На місці працюють 78 осіб та 26 одиниць техніки.