Мер москви повідомив про атаку безпілотника: спалахнула пожежа [ Редагувати ]
Мер москви сергій собянін заявив про збиття безпілотника, який нібито летів на москву вночі 7 вересня. Про це він повідомив у Telegram.
Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на москву.
Раменський район знаходиться в 50-ти кілометрах від центру москви.
У соцмережах мешканці діляться враженнями:
Спочатку був сильний вибух, посипалося скло. У сусідів вище вікна разом із рамами почали вилітати, посипалася штукатурка.
Російські телеграм канали повідомляють, що безпілотник нібито було збито неподалік міжнародного аеропорту Жуковський.
У той самий час в МНС росії повідомили, що гасять потужну пожежу на складі в підмосков'ї. Площа займання складає понад 1 тис кв м. На місці працюють 78 осіб та 26 одиниць техніки.
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