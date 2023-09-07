Хлопцям на Куп'янському напрямку необхідна техніка: "Подробиці" відкривають збір на пікап для 32-ї бригади [ Редагувати ]
"Подробиці" відкривають збір на пікап для 32-ї бригади, яка зараз воює на Куп'янському напрямку. Там зараз проходять дуже важкі бої і хлопцям необхідна техніка для вивозу поранених і підвозу боєкомплекту.
Вдячні вам за кожен донат! Бо саме завдяки вам ми змогли зібрати військовим на пікап, який їм був так необхідний! Ми вирішили не зупинятись на досягнутому. Наші воєнкори постійно знімають сюжети на лінії фронту та знають про потреби наших військових
"Ми відкриваємо збір на пікап для 32-ї бригади, яка зараз воює на Куп'янському напрямку. Там зараз проходять дуже важкі бої і хлопцям необхідна техніка для вивозу поранених і підвозу боєкомплекту", - йдеться у повідомлені.
Ціль збору: 250 000 грн
4149 6293 5479 4687
Волонтер: Інна Лук’янченко
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