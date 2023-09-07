В Маріуполі гучні вибухи: окупанти підняли авіацію [ Редагувати ]
У четвер вранці, 7 вересня, у Маріуполі та районі сталися гучні вибухи. Після них розпочалася пожежа за ТЦ "Порт-Сіті", окупанти нібито підняли в небо авіацію.
Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Маріуполь. Дуже гучно. Два вибухи. Мангуш. Район. Гучно. Вибух. Доброго ранку.
За словами радника мера, після вибухів в Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за "Порт-Сіті" (зруйнований ТЦ в Маріуполі, - ред.) та в районі бетонного міні-заводу. Крім того, окупанти повідомляють про нібито "роботу авіації".
"Після вибухів підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напряму в бік Запоріжжя.
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