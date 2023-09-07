У четвер вранці, 7 вересня, у Маріуполі та районі сталися гучні вибухи. Після них розпочалася пожежа за ТЦ "Порт-Сіті", окупанти нібито підняли в небо авіацію.

Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Маріуполь. Дуже гучно. Два вибухи. Мангуш. Район. Гучно. Вибух. Доброго ранку.

За словами радника мера, після вибухів в Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за "Порт-Сіті" (зруйнований ТЦ в Маріуполі, - ред.) та в районі бетонного міні-заводу. Крім того, окупанти повідомляють про нібито "роботу авіації".