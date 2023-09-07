У четвер, 7 вересня, президент України Володимир Зеленський привітав всіх, хто причетний до воєнної розвідки, із професіональним святом. Привітання він опублікував на своїй сторінці у Telegram.

Професійні. Сміливі. Непомітні для ворога. З вами Україна завжди на кілька кроків попереду.

"Дякую за кожен результат! З Днем воєнної розвідки України!", - додав він.