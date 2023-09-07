"Завжди на кілька кроків попереду": Зеленський привітав з Днем воєнної розвідки [ Редагувати ]
У четвер, 7 вересня, президент України Володимир Зеленський привітав всіх, хто причетний до воєнної розвідки, із професіональним святом. Привітання він опублікував на своїй сторінці у Telegram.
Професійні. Сміливі. Непомітні для ворога. З вами Україна завжди на кілька кроків попереду.
"Дякую за кожен результат! З Днем воєнної розвідки України!", - додав він.
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