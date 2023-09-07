У четвер, 7 вересня, речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що росія може готувати до масових обстрілів України восени. Окупанти будуть використовувати не лише ракети, але й "Шахеди" власного виробництва.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Варто очікувати, що ворог не відмовиться від своїх планів бити в осінньо-зимовий період по певних об'єктах критичної інфраструктури. Можливе використання ракет ще старих радянських таких як Х-22, можливо, С-300 для завдання ударів по прифронтових територіях.

Він припустив, що новіше озброєння, високоточні ракети, ворог, ймовірно, буде використовувати для ударів вглиб України. Також речник вважає, що росіяни можуть зосередить на ударних дронах.