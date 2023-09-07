Юрій Ігнат спрогнозував ймовірні сценарії обстрілів рф на осінь [ Редагувати ]
У четвер, 7 вересня, речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що росія може готувати до масових обстрілів України восени. Окупанти будуть використовувати не лише ракети, але й "Шахеди" власного виробництва.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Варто очікувати, що ворог не відмовиться від своїх планів бити в осінньо-зимовий період по певних об'єктах критичної інфраструктури. Можливе використання ракет ще старих радянських таких як Х-22, можливо, С-300 для завдання ударів по прифронтових територіях.
Він припустив, що новіше озброєння, високоточні ракети, ворог, ймовірно, буде використовувати для ударів вглиб України. Також речник вважає, що росіяни можуть зосередить на ударних дронах.
Все ж таки, мабуть, більше ворог зосередить увагу на виробництві БПЛА типу "Шахед". Є вже у них можливості у себе їх складати. Тому, мабуть, будуть нарощувати саме "Шахеди" і буде більше з'являтися "Шахедів", щоб атакувати нашу критичну інфраструктуру. Таких сценаріїв варто очікувати і готувати засоби протидії.
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