Начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко заявила, що внаслідок вчорашнього обстрілу Костянтинівки загинули 16 осіб. Одну жертву поки не вдалося ідентифікувати. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За офіційною інформацією, у нас 16 тіл загиблих людей і 33 поранених осіб. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли провели візуальний огляд решток тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам.

Речниця зазначила, що майже всі жертви обстрілу ідентифіковані, знайдені родичі загиблих та зібрані дані ДНК.

Станом на ранок залишається одна особа - це тіло чоловіка, родичі якого не об'явилися. Ми відібрали ДНК-профіль і звертаємося до всіх людей, хто проживає у Костянтинівці, чиї родичі чи знайомі перебували там, звернутися до поліції для пізнання.

За словами речниці, поки проводиться експертиза типу озброєння, яким вдарили окупанти. Проте вона наголосила, що артилерію виключають.