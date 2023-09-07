Окупанти з балістики вдарили по Запорізькому району - ОВА [ Редагувати ]
У четвер, 7 вересня, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заяву, що окупанти обстріляли Запорізький район. Ворог для удару використав балістичне озброєння.
Ворог поцілив по Запорізькому району.Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням.
За його словами, на місце вже вирушили всі відповідні служби.
Залишайтесь в укриттях та не ігноруйте сповіщення про небезпеку!
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