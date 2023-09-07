Ракета-носій H2A з першим японським посадковим модулем для дослідження Місяця під назвою SLIM стартувала з космодрому Танегасіма у південно-західній префектурі Кагосіма.

Пряму трансляцію пуску вела Японська агенція аерокосмічних досліджень (JAXA). До цього запуск модуля кілька разів переносили через погані погодні умови.

SLIM успішно відокремився від ракети-носія H2A. Згідно з розрахунками японських фахівців, SLIM зможе досягти місячної орбіти через три-чотири місяці. Посадка на Місяць, найвірогідніше, відбудеться здійснена в січні або лютому 2024 року.

Ракета також вивела на орбіту Землі рентгенівський телескоп XRISM, створений за співпраці JAXA, NASA, Європейського космічного агентства та Канадського космічного агентства (CSA).

Апарат SLIM висотою 2,4 м та масою 200 кг призначений для вивчення кратерів та рельєфу Місяця за допомогою технологій, аналогічних застосовуваним у системах розпізнавання осіб.

SLIM також оснащений спеціальною камерою, яка дозволяє вимірювати кількість заліза та інших елементів, що містяться у породах на місячній поверхні.

Японський модуль має технології, що дозволяють здійснити точну посадку в певному місці на Місяці з похибкою не більше 100 метрів.

Отримані апаратом дані передбачається використовувати, зокрема, в рамках місячної програми Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Artemis.

Спочатку Японія планувала відправити модуль на Місяць у травні, однак терміни перенесли через невдалий запуск нової японської ракети-носія важкого класу H3.

У разі успіху місії Японія стане п'ятою країною у світі, що посадила свій модуль на природний супутник Землі. Раніше це вдалося Радянському Союзу, США, Китаю та Індії.

У квітні японська компанія Ispace запустила модуль Hakuto-R, який мав стати першим у світі апаратом приватної розробки, який здійснив посадку на Місяць. Однак зв'язок з ним був втрачений, оскільки він, ймовірно, розбився при контакті з місячною поверхнею.