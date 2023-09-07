Бійці ВМС знищили два катери окупантів [ Редагувати ]
Бійці Військово-морських сил ЗСУ знищили два катери російських загарбників. Про це повідомляє відомство.
Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупанти, 2 катери, 2 артилерійські систему, 2 одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються.
Де були знищені катери, їхній тип або інші подробиці не повідомляються.
Нагадаємо, 3 вересня з'явилось відео зі знищенням російського катера типу КС-701 "Тунець" у північно-західній частині Чорного моря.
У серпні біля острова Зміїний і біля так званих "вишок Бойка" сталося бойове зіткнення ворожого бойовового літака та катерів Сил оборони України.
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