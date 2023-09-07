Генерал-майор Костянтин Огієнко, який очолював 1-у ордена Леніна армію ППО особливого призначення, яка прикриває Москву від ударів з повітря, став фігурантом кримінальної справи про хабар в особливо великому розмірі (частина 6 статті 290 КК). Про це повідомляє ТАСС.

Кримінальну справу, за якою генералу може загрожувати від 8до 15 років позбавлення волі, порушили у липні 2023 року. Огієнка перебуває під вартою, термін арешту йому продовжили до 27 листопада.

За даними "Коммерсанта", Огієнко разом із командувачем 4-ї дивізії ППО генерал-майором Дмитром Біляцьким отримали 500 тис. рублів від керівниці громадської організації "Надежда".

Це була перша частина хабаря на загальну суму в 30 млн рублів, за яку військові обіцяли виділити під забудову землі Міноборони РФ у підмосковному Довгопрудному та Лобному.

Біляцький частково визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Його відправили під домашній арешт. Огієнко своєї провини не визнав.

Слідчі вирішили, що генерал, який "має великі зв'язки серед посадових осіб органів військового управління Міноборони Росії", може впливати на свідків, а у разі обрання м'якшого запобіжного заходу сховається від слідства і суду.

Огієнко обіймав посаду командира 1-го ордену Леніна армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення з 2021 року та був знятий з посади після порушення кримінальної справи.