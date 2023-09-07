Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, з 1 жовтня 2023 року мають стати на військовий облік. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.

Про це заявив член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський, передає "РБК-Україна".

Торік Рада внесла зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, нагадав Веніславський. Тепер на обов'язковий військовий облік мають бути поставлені жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

Міністерство оборони видало наказ про військовий облік жінок. Згідно з ним, з 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають обов'язково стати на військовий облік.

Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд - тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду.

Решта жінок, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно.

Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, на даний момент не планується.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок.