Українським депутатам і чиновникам заборонили відвідувати Польщу через запровадження Варшавою обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції. Про неофіційний припис польському порталу Onet повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

Поїздки повністю не заборонені, вони (депутати - ред.) можуть вирушати в офіційні відрядження у складі парламентських делегацій до Ради Європи, НАТО та у рамках міжпарламентського співробітництва на офіційне запрошення парламентів інших країн. Що стосується того, що робитиме Україна після 15 вересня, ми вважаємо за краще, щоб жодних подальших заборон не було. Однак розглядаються різні варіанти відповіді. Те, що запровадження заборони на експорт зерна з України нам буде складно прийняти, це факт.

Інформацію про заборону депутатам і чиновникам відвідувати Польську Республіку підтвердив і народний депутат Олексій Гончаренко.

Влада неформально заборонила будь-яким чиновникам, депутатам чи іншим державним службовцям приїжджати на заходи в Польщу до моменту, поки не буде знятий бан на нашу сільськогосподарську продукцію.

На думку Гончаренка, таке рішення є абсурдом і "дуже недружнім кроком". Він закликав офіційний Київ "гратися у войнушкі", а шукати вихід із ситуації.



Нагадаємо, у травні Євросоюз заборонив ввезення українського зерна до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Влада ЄС вжила таких заходів після протестів місцевих фермерів, які заявили, що імпорт української сільгосппродукції шкодить їхньому господарству.

Обмеження діють до 15 вересня, однак, Польща заявила про намір пролонгувати заборону на національному рівні. Президент України Володимир Зеленський пригрозив, що Київ звернеться до арбітражу у разі продовження Євросоюзом обмежень на імпорт.