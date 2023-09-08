Про гучні справи розкрадання "гуманітарки", про програму "Шлях" та порушників про результати роботи ТСК та сприяння ефективному використанню державних ресурсів коментує Сергій Козир, народний депутат України, співзасновник ГО "ВПО України", який очолює тимчасову слідчу комісію ВРУ з питань розслідування фактів можливих порушень законодавства України у сфері гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави.

Після масштабного розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі, парламентарі відреагували та ініціювали створення тимчасової комісії ТСК для розслідування подібних фактів.

Це колегіальний орган ВРУ, до складу якого можуть входити члени будь-яких фракцій, сама Комісія почала працювати у вересні, розслідуючи гучні справи по розкраданню "гуманітарки" у Запоріжжі, Дніпрі, Закарпатті, Львові, Полтаві тощо.

У результаті перевірок Держаудитслужби у 17 областях і Києві виявили численні порушення. Для прикладу, загальна сума порушень у Волинській ОВА перевищує 75 млн грн, у Сумській - понад 78 млн грн (і це лише по Департаменту агропромислового розвитку), у Кіровоградській - понад 195 млн грн.

У Тернопільській ОВА з 684 тонн гуманітарних вантажів наявна інформація лише щодо 160 тонн.

Роботу правоохоронних органів у сфері розкрадання гуманітарної допомоги оцінено як незадовільну, зважаючи на те, що справи перебувають у провадженні від 6 місяців до року й більше.

Сергій Козир зауважує:

В актах ревізій Держаудитслужби, які ми направили правоохоронцям, а також з власних розслідувань НАБУ є відомості про конкретних посадових осіб, на яких було покладено обов’язки контролю, обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Наприклад, зазначені посадовці Запорізької, Сумської, Полтавської ОВА та Київської МВА й навіть представників міністерств. Інформацію про недоліки в розслідуванні ми передали до найвищого керівництва правоохоронних органів: в Офіс Генерального прокурора, Головне слідче управління Національної поліції, ДБР, БЕБ, НАБУ.

На сьогодні було також виявлено значні порушення у перетині кордону "зниклих волонтерів" за системою "Шлях". На 1 квітня 2023 року кількість тих, хто не повернувся, склала близько 18 тисяч осіб.

Після лютневого звернення Президента України, у якому він акцентував на цьому увагу, Міністерство інфраструктури і прикордонна служба значно активізували роботу, і зараз вже важче виїхати.

Але триває удосконалення цієї системи, щоб взагалі унеможливити виїзд без наміру повертатися. Але найболючіша тема залишається за статусом та забезпеченням ВПО.

Насьогодні в нашій країні близько 5 мільйонів офіційно зареєстрованих ВПО. Більшість з них потребує житла, оскільки багато населених пунктів знищені.

У звіті Міжнародної організації з міграції зазначено, які з проблем турбують найбільше: житлові умови - 27%, оплата орендованого житла - 23% ,оплата послуг ЖКГ - 20%, безробіття - 13%. Інші проблеми в основному виникають у соціальній сфері:

"Забезпечення житлом дасть можливість працевлаштовувати переселенців, щоб вони підтримували економіку. Яке б це не було житло - в санаторіях чи у гуртожитках - люди повинні мати дах над головою, а не бідкатися по спортзалах. Щодо забезпечення ВПО житлом, зроблено недостатньо. Забракло інформації, часу. Саме тому, ми створюємо законодавчі ініціативи, щоб більш вимогливо працювати з організаціями, які не надають інформацію", - коментує Сергій Козир.