HIMARS знищив одну з точок пуска "Ланцетів" (відео) [ Редагувати ]
Аеророзвідники Сил оборони України виявили та знищили замаскований у лісопосадці ворожий пункт операторів дронів "Zala-421".
"Zala-421" - надмалий безпілотний літальний апарат марки ZALA. Призначений для спостереження, цілевказівки, коригування вогню й оцінки збитків. Ефективний у проведенні аерофото- та відеозйомки на невеликому видаленні. Зокрема з допомогою "Zala-421" окупанти керують дронами-камікадзе "Ланцет".
Після передачі координат нашій реактивній артилерії, був завданий удар з HIMARS, який знищив пункт окупантів разом з транспортом, на якому вони пересувались. Відео виклав журналіст Юрій Бутусов.
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