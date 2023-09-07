Момент удару російського дрона-камікадзе Shahed-136 по території Румунії потрапив на відео.

У мережі вказали на важливий нюанс: судячи з цих кадрів, сили Протиповітряної оборони країни-сусідки України не намагалося ворожий безпілотник.

Активіст Сергій Стерненко припустив:

Під час удару не було роботи ППО, а значить дрон саме вдарив по території Румунії, його так запрограмували росіяни.

Падіння уламків російського дрона заперечували міноборони Румунії та особисто президент Клаус Йоганніс. Напередодні міністр оборони Румунії Ангел Тілвар визнав, що ворожий "шахед" впав на їхній території.