Син президента ЦАР влаштував дебош у росії (відео) [ Редагувати ]
Син президента Центральноафриканської республіки Фостена-Арканжа Туадери (на фото) влаштував дебош у російському Кисловодську.
До російського курорту син президента ЦАР Еваріст Туадера приїхав два тижні тому на реабілітацію. Хлопця супроводжувала невелика делегація, а також спеціально найняті психолог і терапевт.
Однак син африканського правителя не хотів лікуватися від залежностей, і більшу частину часу проводив у розвагах.
28 серпня Еваріст мав летіти до Москви, але в останній момент зник: син президента зміг втекти від групи супроводжуючих, яка чекала на нього біля готелю "Азимут".
Разом із дівчиною VIP-африканець поїхав на кисловодський вокзал. Вона спробувала вмовити його лягти в лікарню, однак син президента розлютився і вдарив росіянку.
Вона злякалась і викликала швидку. Потім приїхала поліція. Коли син президента ЦАР зрозумів, що втекти не вдасться, він вдарив чоловіка, судячи з його вигляду, охоронця.
Потім довго розмовляв телефоном і дав ляпаса лікарю-терапевту, яка працює в ЦАР і супроводжувала його у поїздці.
Писати заяву на африканця королівської крові потерпілі не стала. Зрештою Еварісту вдалося відправити до Москви, де його передали співробітникам посольства ЦАР.
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