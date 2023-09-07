Син президента Центральноафриканської республіки Фостена-Арканжа Туадери (на фото) влаштував дебош у російському Кисловодську.

До російського курорту син президента ЦАР Еваріст Туадера приїхав два тижні тому на реабілітацію. Хлопця супроводжувала невелика делегація, а також спеціально найняті психолог і терапевт.

Однак син африканського правителя не хотів лікуватися від залежностей, і більшу частину часу проводив у розвагах.

28 серпня Еваріст мав летіти до Москви, але в останній момент зник: син президента зміг втекти від групи супроводжуючих, яка чекала на нього біля готелю "Азимут".

Разом із дівчиною VIP-африканець поїхав на кисловодський вокзал. Вона спробувала вмовити його лягти в лікарню, однак син президента розлютився і вдарив росіянку.

Вона злякалась і викликала швидку. Потім приїхала поліція. Коли син президента ЦАР зрозумів, що втекти не вдасться, він вдарив чоловіка, судячи з його вигляду, охоронця.

Потім довго розмовляв телефоном і дав ляпаса лікарю-терапевту, яка працює в ЦАР і супроводжувала його у поїздці.

Писати заяву на африканця королівської крові потерпілі не стала. Зрештою Еварісту вдалося відправити до Москви, де його передали співробітникам посольства ЦАР.