Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов висловив свої очікування щодо нового міністра оборони України Рустема Умєрова, вказавши, що він сподівається на постачання нового військового обладнання та розвиток всіх військових підрозділів, що належать до складу Міністерства оборони.

Про це Буданов розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Керівник ГУР МО сказав, що він добре знайомий з Рустемом Умєровим та давно з ним співпрацює.

"Перш за все, з Рустемом Умєровим ми досить давно знайомі та співпрацюємо в багатьох аспектах. Ми гарно знаємо один одного. Очікування? Це покращення, інтенсифікація процесів по здобуттю нових типів озброєння, по упорядкуванню нормативно-правової бази та всілякого розвитку життєдіяльності усіх підрозділів, які входять в Міністерство оборони, одним з яких є і ми. І всі ми маємо працювати на одне - на перемогу України", - підкреслив Буданов.

Нагадаємо, у середу, 6 вересня, Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.