Ще одну дитину вдалося вивезти з окупованих росією територій. Зараз цей хлопчик перебуває у Києві. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами Верещук, на момент повного російського вторгнення хлопчику Давиду було 11 років. Він проживав у селі Старомлинівка Донецької області разом із своєю прабабусею. Тоді як його мати разом з трьома молодшими братами та сестрами мешкала у Львівській області.

Війна розлучила хлопчика зі своєю сім'єю, і він опинився в окупації. Мати звернулася до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Після багатомісячних зусиль проєкту "Шлях додому", дитину було евакуйовано.

Верещук додала, що зараз хлопчик знаходиться у Києві і вже зустрівся зі своєю матір'ю.