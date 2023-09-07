НАБУ оголосило про підозру Коломойському [ Редагувати ]
Ігорю Коломойському повідомили про підозру у справі "ПриватБанку". Бізнесмена звинувачують у незаконному володінні коштами. Про це повідомили у НАБУ.
Підозру отримав не тільки екскінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ "ПриватБанк", а й ще 5 осіб. Йде мова про привласнення понад 9,2 млрд грн.
"Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ "ПриватБанк" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", - зазначили у бюро.
Нагадаємо, мільярдер Ігор Коломойський, якого підозрюють у шахрайстві та взяли під варту на 60 днів, у матеріалах слідства фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру.
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