У 2022 році американський підприємець і власник SpaceX Ілон Маск дав розпорядження про вимкнення супутникової мережі Starlink біля узбережжя Криму, який був окупований росією. Це було зроблено з метою запобігти можливій атаці на російський Чорноморський флот з боку України.

Про це йдеться у повідомленні CNN з посиланням на опублікований фрагмент біографічної книги "Ілон Маск" Волтера Айзексона.

У цьому романі-біографії описано діалоги Ілона Маска з представниками високого рівня влади держави-агресора, які викликали у нього страх. Він був стурбований тим, що росія може відповісти на успішну атаку України використанням ядерної зброї. З цієї причини мільярдер, за вказівкою технічних служб Starlink, наказав вимкнути обслуговування регіону навколо Криму.

Автор біографії, Волтер Айзексон, в книзі розглядає "екзистенційний страх" Маска перед можливою глобальною ядерною війною.

Як відомо, після того, як росія відключила системи зв'язку України перед повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року, Ілон Маск погодився надати Україні супутникові термінали Starlink виробництва SpaceX на мільйони доларів, які стали ключовими для військових операцій України.

Навіть коли мережі мобільного зв'язку та Інтернету були зруйновані, термінали Starlink дозволяли Україні залишатися на зв'язку і продовжувати боротьбу.

Але коли Україна розпочала використовувати термінали Starlink для проведення атак проти росії, Маск почав переосмислювати це рішення.