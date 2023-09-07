Блінкен зустрівся з українськими прикордонниками [ Редагувати ]
Сьогодні, 7 вересня, Державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із прикордонниками України, яким Сполучені Штати передають американські бронемашини MRAP.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Відвідали прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати територію та народ України. Ми надаємо 300 мільйонів доларів нового фінансування правоохоронному сектору України для продовження цієї важливої роботи. Сполучені Штати залишаються єдиними з Україною", - йдеться у повідомленні Блінкена.
Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко обговорив із Блінкеном уже реалізовані проекти зі зміцнення потенціалу прикордонників та подальшу підтримку.
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