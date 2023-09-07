Екологи Вінниці досліджують причину масового мору риби у Південному Бузі, що розташований біля села Степашки в Гайсинському районі. Зараз вони розглядають дві можливі версії. Про це повідомляє "Суспільне".

7 вересня вінничанка Оксана Писарчук опублікувала відео та фотографії, на яких зображено загблу рибу, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У своєму повідомленні вона заявила, що у річці Південний Буг протягом третього дня спостерігається масова загибель риби в масштабах тонн.

Держпродспоживслужба не проводила аналізу загиблої риби, оскільки ця риба не призначена для споживання. Про це повідомив перший заступник керівника обласного управління Олександр Сорочан "Суспільному".

Можливу причину масового вимирання риби у річці Південний Буг в районі села Степашки розглядають в екоінспекції. За словами її керівника Юрія Дубового, риба, яку прибило до берега поблизу бази відпочинку технічного вишу, може загинути через недостатність кисню у воді. Також вони розглядають ще одну версію.