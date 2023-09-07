Майже 50 млн грн компенсацій жителі Миколаївщини вже отримали на свої рахунки.

Росіяни продовжують удари по портовій інфраструктурі України. Вночі російські "Шахеди" попали по елеватору та адмінбудівлі. У кількох населених пунктах пошкоджені приватні будинки. Загалом, за даними Київської школи економіки, росіяни пошкодили 144 тисячі приватних будинків. В "лідерах" за руйнуванням - Донецька, Луганська, Харківська та Миколаївська області.

Як відновити пошкоджене житло? І яку компенсацію можна отримати від держави? Марина Михайловська розкаже.

На цьому місці була дірка 2 на 2 метри.

Пані Тамара із жахом згадує, що було в її квартирі до ремонту. В її рідному селищі Первомайське понад рік тому точилися бойові дії, прилітало і в сам будинок, і навколо.

Тамара Барановська, жителька смт Первомайське:

Як кажуть хлопці, які розуміються на зброї, це був танк. З танка попадало. Було 2 прильоти. Багато було ям навколо будинку.

Коли повернулися з евакуації, розповідає пані Тамара, даху, дверей, вікон взагалі не було. Залишилися лише стіни та й ті не цілі. Одразу вирішили все відбудувати, адже більше жити немає де. І зареєструвалися в програмі "єВідновлення".

Тамара Барановська, жителька смт Первомайське:

Подала заявку в "Дію", мені зателефонували спеціалісти з сільської ради. Сказали, що до мене дійшла черга, і комісія може виїхати та зробити акт обстеження.

І вже за місяць на картку надійшли кошти. 198 тисяч гривень. На все не вистачить, зізнається Тамара, але основне відновлять, і буде взимку дах над головою.

Тамара Барановська, жителька смт Первомайське:

За ці кошти ми купуємо гіпсокартон, шпаклівку, ізогіпс, сатенгіпс - все першої необхідності, щоб відновити наш будинок.

Первомайська громада зруйнована на 60 відсотків. Деякі села знаходилися в окупації, частина - на лінії фронту. Зараз люди повертаються в надії на відбудову. Але ті, в кого проблеми з документами, в "єВідновленні" брати участь поки не можуть.

Максим Коровай - начальник Первомайської селищної військової адміністрації:

Зараз багато пенсіонерів, людей соціальних категорій, в яких немає коштів, щоб виготовити паспорт БТІ та державний акт на землю. Первомайська селищна рада зробила зміни до програми "Турбота", ми виділили до кінця року перший транш в 50 тис. грн.

Валерій Ярощук - житель смт Первомайське:

Оце місце приходу. Це "Смерч". В радіусі були вражені 4 двори.

Родині Ярощуків в оформленні комісія теж відмовила. Але з іншої причини. Зараз гроші надають тим, хто претендує на компенсацію до 200 тисяч гривень. Попереду ще інша частина програми.

Ірина Ярощук - жителька смт Первомайське:

Вони прийшли, подивилися, в нас зруйновано на більшу суму. Нам відмовили. Наступного разу я подала на відновлення зруйнованого майна, чекаємо, коли прийде на більшу суму.

На сьогодні Миколаївщина серед лідерів за кількістю заявок на "єВідновлення". Адже одна з найбільш постраждалих. Реєстр знищеного та пошкодженого майна області все ще поповнюється.

Світлана Григорьєва - в.о. директора Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва Миколаївської ОВА:

На сьогодні внесено 3355 заявок. З них оброблено 594. 120 заявок відхилено з поважних причин.

Майже 50 млн грн компенсацій жителі Миколаївщини вже отримали на свої рахунки. Тим часом комісії продовжують працювати на місцях.