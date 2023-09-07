В державному бюджеті на наступний рік не передбачено збільшення податків, і планується збереження стабільної податкової системи. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ми не збираємося вносити зміни окремі у Податковий кодекс. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни, - сказав він.

Глава Міністерства фінансів повідомив, що видатки на сектор безпеки і оборони у наступному році залишаться на рівні не меншому, ніж у поточному році, і планується фінансування цих видатків власними ресурсами.

Решта витрат будуть забезпечені за рахунок фінансової допомоги від міжнародних партнерів.