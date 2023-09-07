Чи будуть підвищення податків у 2024 році: міністр фінансів дав відповідь [ Редагувати ]
В державному бюджеті на наступний рік не передбачено збільшення податків, і планується збереження стабільної податкової системи. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Ми не збираємося вносити зміни окремі у Податковий кодекс. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни, - сказав він.
Глава Міністерства фінансів повідомив, що видатки на сектор безпеки і оборони у наступному році залишаться на рівні не меншому, ніж у поточному році, і планується фінансування цих видатків власними ресурсами.
Решта витрат будуть забезпечені за рахунок фінансової допомоги від міжнародних партнерів.
Податків ми збираємо в річному вимірі 1,3 трлн грн, видатки сектору безпеки і оборони - понад 1,6 трлн грн. Ми маємо прийняти той факт, що бюджет на 2024 рік буде з не меншими цифрами на сектор безпеки та оборони, - зазначив Марченко.
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