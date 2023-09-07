Австрія відмовилася екстрадувати українських чоловіків призовного віку [ Редагувати ]
Австрія не екстрадуватиме в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території. Про це пише газета eXXpress, посилаючись на міністра внутрішніх справ країни.
Це було б масовим посяганням на наш суверенітет, ми ніколи на це не підемо, - сказав неназваний чиновник журналістам.
За його словами, якщо Україна направить письмовий запит про екстрадицію, його буде проігноровано.
Це було б спробою втручання в нашу систему надання притулку і в наш суверенітет, ніхто не може уявити, що Австрія піде на це, - сказав чиновник.
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