Австрія не екстрадуватиме в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території. Про це пише газета eXXpress, посилаючись на міністра внутрішніх справ країни.

Це було б масовим посяганням на наш суверенітет, ми ніколи на це не підемо, - сказав неназваний чиновник журналістам.

За його словами, якщо Україна направить письмовий запит про екстрадицію, його буде проігноровано.