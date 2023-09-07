Ольга Харлан передала свою копію ляльки "Барбі", яку продали на аукціоні [ Редагувати ]
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан попрощалася із своєю копією - лялькою "Барбі", яку було продано на благодійному аукціоні за суму в $10,4 тисячі доларів.
33-річна спортсменка опублікувала фото на своїх сторінках у соціальних мережах.
Це я прощаюся з Барбі. Останній погляд на неї, але не сильно сумую, тому що сума в $10 400, за яку її було продано, піде на реабілітацію наших бійців. Робимо кроки до наближення нашої перемоги та допомагаємо нашим захисникам разом, - написала у пості до фото спортсменка.
Ексклюзивну ляльку "Барбі" на честь Харлан продали на аукціоні наприкінці серпня. Учасники зробили п’ять ставок, а фінальною була на суму у $10,4 тис., що еквівалентно понад 382 тис. грн.
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