Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан попрощалася із своєю копією - лялькою "Барбі", яку було продано на благодійному аукціоні за суму в $10,4 тисячі доларів.

33-річна спортсменка опублікувала фото на своїх сторінках у соціальних мережах.

Це я прощаюся з Барбі. Останній погляд на неї, але не сильно сумую, тому що сума в $10 400, за яку її було продано, піде на реабілітацію наших бійців. Робимо кроки до наближення нашої перемоги та допомагаємо нашим захисникам разом, - написала у пості до фото спортсменка.

Ексклюзивну ляльку "Барбі" на честь Харлан продали на аукціоні наприкінці серпня. Учасники зробили п’ять ставок, а фінальною була на суму у $10,4 тис., що еквівалентно понад 382 тис. грн.