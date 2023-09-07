Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступ ЗСУ на Півдні. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На Півдні - основний напрямок нашого наступу, на Сході - напрямок наступу ворога. Та Схід неоднорідний. Там є чотири напрямки наступу ворога: Купʼянський, Лиманський, Авдіївський і Марʼїнський. Але також є і Бахмутський напрямок, де зараз ЗСУ мають успіхи, ми там поступово наступаємо. Ворог докладає усіх зусиль, щоб і на Півдні зупинити наші дії (на Бахумтському напрямку). Час від часу ідуть загострення на Купʼянському напрямку, Лиманському. Також доволі складна ситуація на Лиманському та Авдіївському".

Також Ганна Маляр прокоментувала іфнормацію про те, що росіяни готуються до чергової хвилі наступу на Лимано-Купʼянському напрямку.

"Росіяни збирають свої сили для того, щоб активізувати свої дії на Сході, але наші оборонці готуються дати відсіч. Щодня ми подаємо начебто схожі новини про те, що йдуть бої, але насправді це дуже динамічна ситуація. Для того, щоб ми сказали, що ситуація наразі "без зміни положень", це повинна бути зроблена величезна робота наших ЗСУ для того, щоб вийти на цей "нуль". Ми продовжуємо наступ. В районі Роботино, на Мелітопольському напрямку є речі, про які ми не можемо говорити."

Ганна Маляр також відзначила, що на Лимано-Купʼянському напрямку ворог активізує свої сили, але наші ЗСУ потужно знищують людей та їхню техніку.

"Коли росіяни відновлюють свої ресурси, звичайно, наші оборонці не чекають, військові рішення приймаються дуже оперативно. Минулого тижня окупанти завдали по східній лінії фронту 8 тисяч обстрілів, на південній - приблизно 4 тисячі".