У Бельгії відбулася світова прем'єра музичного твору, присвяченого пам'яті вбитого росіянами українського письменника. Дитячі вірші зі збірки "Татусева книга" Володимира Вакуленка увійшла до кантати, яку виконали в центрі Брюсселя. Благодійний концерт відбувся під патронатом президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Серед глядачів була і наша знімальна група.

Сцена Центру образотворчого мистецтва у Брюсселі. Близько сотні молодих музикантів з України відшліфовують програму перед прем'єрою. Діти з двох хорів - "Вогник" і "Дзвіночок", їх супроводжує Молодіжний симфонічний оркестр України, заснований зіркою світової музичної сцени, диригенткою Оксаною Линів.

"Татусева книга" - збірка дитячих віршів Володимира Вакуленка. Під час окупації Харківщини росіяни викрали письменника. Згодом тіло Володимира знайшли у братській могилі. Вражена трагічною долею письменника, Оксана Линів вирішила вшанувати його пам'ять музичним твором. Вірші, які Володимир написав для свого сина, якого виховував сам, стали близькими й маленьким музикантам, котрі застали війну, а дехто - втратив батьків.

Оксана Линів, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України:

Вони самі говорять: "Я, граючи цей твір, думаю про свого батька". Таким чином це для кожного є дуже-дуже особиста тема. Але все-таки залишається якесь світло, залишається якась надія.

Написати музику Оксана доручила українському композиторові, з яким здійснила вже не один проєкт. Євген Оркін давно живе та працює в Німеччині. Він використав вірші з дитячої збірки, записи очевидців, котрі бачили Володимира в його останні дні, а також записи зі щоденника, який письменник вів в окупації. Так народилась кантата "Татусева книга".

За драматургією твору, війна і жорстокість російської окупації намагаються знищити крихкий світ безтурботного дитинства. Але батькова любов, закарбована у віршах, створює для дітей місце затишку і сили.

Євген Оркін, композитор, автор кантати "Татусева книга":

Ви знаєте, цей фільм "Життя чудове"? Це майже така гра, в якій можна переварити, якось передати реальність дитині. Але не навантажувати, і перевести на рівень гри якоїсь, щоб не налякати.

Яскравий приклад культурного обміну - так цей концерт розцінили глядачі.

Елізабет Моллард, глядачка:

У Бельгії ми мало що знаємо про Україну, тобто нам чимало відомо про війну, але, на жаль, про культуру знаємо мало, і концерт дає шанс це виправити.

Ґвідо де Вільт, глядач:

Я дуже радий, що такий культурний обмін допомагає тримати Україну у фокусі світової уваги, він також підсвітлює її з позитивного боку. Україна - це не завжди про зброю та гроші, а також і про культуру. Вона дуже багата, я знаю це, бо сам був там кілька разів.

Оксана Линів має намір представити кантату "Татусева книга" і на інших сценах у Європі. Це дуже важливо для батьків Володимира Вакуленка, які зараз опікуються його сином, каже диригентка.

Оксана Линів, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України:

Вчора подзвонила до Олени, мами Володимира Вакуленка, до бабусі. Це був дуже зворушливий момент, ми поспілкувалися, я їй розповіла, як красиво це звучить, що ці хори, що вони звучать, як ангелики. Вона плакала, вона дякувала, вона сказала: "Ви знаєте, це така справа - поки поезія Володимира жива, для мене він також буде живий".

Частина коштів, зібраних на концерті, піде на підтримку батьків Володимира та його молодшого сина, який має розлад аутичного спектра. Решта - на розвиток музично обдарованої української молоді.