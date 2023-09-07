Це вже третій візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України від початку великої війни.

До України прибув держсекретар США Блінкен. В рамках дводенного візиту очільник американської дипломатії провів ряд зустрічей з президентом Зеленським, прем'єром Шмигалем, а ще повечеряв з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у МакДональдз. Які мотиви візиту американського посадовця? І що пообіцяв наш ключовий союзник? Про все в матеріалі Анни Камєнєвої.

Це вже третій візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України від початку великої війни. Приїзд американського політика не анонсували, утім напередодні преса таки довідалася: він буде у Києві. Свій візит Блінкен розпочав із вшанування полеглих захисників України на Берковецькому кладовищі. Одна з головних цілей дводенної поїздки - оцінити, чим ще США і партнери можуть допомогти Києву вже зараз.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Я знаю, що ви напередодні були на передовій, і ми всі дуже хочемо почути вашу оцінку. І, безумовно, ми бачимо важливий прогрес, який зараз досягається в контрнаступі, і це дуже, дуже обнадіює. Президент Байден попросив мене приїхати, щоб ще раз підтвердити нашу підтримку, щоб переконатися, що ми максимізуємо зусилля, які ми та інші країни докладаємо для вирішення негайних завдань контрнаступу.

Володимир Зеленський, Президент України:

Це великий меседж для нашої спільноти. Це важкий виклик. Складний період для нашого суспільства. Коли лідери Сполучених Штатів приїжджають - це дуже такий потужний меседж для всіх. Я надзвичайно вдячний за те, що США є лідером в оборонних питаннях, забезпечують консолідовану міжнародну підтримку в наданні необхідної зброї. Український народ, Збройні сили щиро вдячні за це.

І ця підтримка від США від початку російської агресії вже сягнула 43 мільярдів доларів. Не з порожніми руками до української столиці Блінкен приїхав і цього разу.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Ми й надалі будемо на стороні України. Ми виділяємо нову допомогу на загальну суму більше мільярда доларів. Це включає 665 мільйонів доларів нової військової та цивільної допомоги у сфері безпеки. Нове фінансування безпеки, про яке ми оголошуємо, також буде збільшено коштом прибуття американських танків "Абрамс" до України цієї осені та навчання українських пілотів на F-16 у Сполучених Штатах, доповнюючи навчання, яке вже триває в Європі.

100 мільйонів доларів підуть на довгострокові військові потреби, 90 - на розмінування. Ще 175 мільйонів доларів - на озброєння. Зокрема, Україна отримає боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams, ракети для HIMARS і компоненти систем ППО. Яка допомога ще потрібна - про це детально розповів глава українського МЗС.

Державний секретар повернеться до Вашингтону з максимально точним розумінням наших потреб. Ми обговорили збільшення, зміцнення протиповітряної оборони. Я лише озвучив ту кількість систем протиповітряної оборони, яка потрібна, щоб захистити й зерновий коридор, і наші міста, і наших людей. Детально обговорили сьогодні питання надання Україні далекобійних ракет "Атакамс", мали дуже предметну розмову. І я радий, що ця опція залишається відкритою. Ми розраховуємо, що дискусії всередині адміністрації призведуть до позитивного рішення.

Окрім того, Україна нарешті отримає російські активи.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів. За це повинні заплатити ті, хто спровокував загарбницьку війну путіна.

Американські компанії-виробники зброї візьмуть участь у першому Форумі оборонних індустрій, який відбудеться у Києві. Окрім того, на зустрічах говорили й про енергетичну безпеку, формулу миру та підготовку проєкту відповідного двостороннього договору. Відвідав Ентоні Блінкен і третій Саміт перших леді та джентельменів, присвячений ментальному здоров'ю українців. Але окрім офіційних перемовин, були й неформальні. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен ввечері завітали до одного зі столичних МакДональдзів, які попри війну таки відновили свою роботу.

- Коли я був студентом, моя найкраща їжа з похмілля була з McDonald's. - Я впевнений, що це було дуже рідко. - Дуже-дуже рідко, звичайно. Я йшов у McDonald's і купував подвійний чизбургер, велику кока-колу, і це був мій похмільний сніданок. - Зі мною такого ніколи не траплялося.

А вже сьогодні вранці Блінкен відвідав українських прикордонників на Київщині. Там йому показали збиті російські дрони, підземне укриття і надану американцями допомогу, зокрема бронетехніку.

Для президента Байдена, це надзвичайно важливий елемент озброєння, тому що коли він ще був сенатором, він впевнився у тому, щоб Збройні сили США мають ось такий надійний захист.

І ще один невеликий анонс від Ентоні Блінкена: Президент США Джо Байден очікує, що вже найближчим часом побачиться зі Президентом Володимиром Зеленським. Коли саме може відбутися така зустріч - політик не уточнив.