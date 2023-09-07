Фінансова допомога на ремонт житла: скільки коштів може виплатити держава та як відбувається контроль [ Редагувати ]
Фінансову допомогу на ремонт житла держава почала виплачувати у травні. За цей період заявок надійшло понад 40 тисяч. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Станом на зараз ми маємо не всі задоволені заявки, вони все ж продовжують надходити. Якщо говорити в цифрах, майже 42 тисячі заявок надійшло наразі і очікують обробки майже 8 тисяч. Говорячи про суму компенсації, можу сказати: максимальна суму, яку може отримати громадянин - це 200 тисяч гривень. Якщо дивитися в середньому з нарахованих майже 13 тисяч домогосподарств середня сума - близько 82 тисяч, - сказала Козловська.
Також вона додала, що контроль над виділеними коштами відбувається двома шляхами.
"Перший - люди отримують гроші на картку. Ці кошти можна використати виключно на придбання будівельних матеріалів або будівельно-монтажних робіт. Другий - органи місцевого самоврядування після того, як люди завершать роботи на своєму обʼєкті, вибірково будуть здійснювати фізичний контроль над виконаними роботами".
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