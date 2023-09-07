До роботи ремонтні бригади можуть стати лише після того, як ділянку обстежать сапери та приберуть усі смертельні подарунки від недобрих сусідів.

Рік тому в результаті блискавичного контрнаступу ЗСУ майже уся Харківщина була деокупована. Нині міста та села спаплюжені російськими загарбниками поступово повертаються до нормального життя. І перше, чого потребують люди - це відновлення електропостачання, щоб швидше відбудувати розбиті будинки та адміністративні будівлі. Як повертають світло на деокуповану Харківщину? - репортаж Наталі Діденко.

На руїни свого будинку Віталій Лебедин із родиною повернувся рівно рік тому, відразу після звільнення Руських Тишків. Від будинку та господарчих прибудов не залишилося майже нічого. На подвір'ї родина нарахувала сліди від більш ніж двох десятків влучань. Російські снаряди зруйнували геть усе, що наживало кілька поколінь

Віталій Лебедин, житель села Руські Тишки:

Ремонт був, стеля натяжка. ФСБшники приходили у квітні, перевіряли. Сина роздягали, шукали татуювання. Зайшли й говорять: "Невже так люди можуть жити?" Можуть. Що вони зробили, допомогли, звільнили нас, від усього звільнили.

До війни у родини Лебединів було велике господарство, корови, свині. Корів, каже пан Віталій, встигли, щоправда, майже за безцінь, віддати перекупникам, а от поросят вбило російським снарядом.

Віталій Лебедин, житель села Руські Тишки:

Прибігає сусід, говорить: "Там у тебе хлівець, де поросята були - немає". Прийшов. А з 4 свиней - штук дев'ять вже вийшло. Тут на городі, де собачка зараз, приліт був, метри зо три яма, так я туди їх і поховав...

Доглянутий двір та охайна хата перетворилися на купу обгорілого сміття. Аби його вивезти геть, згадує пан Віталій, вантажівка зробила 13 рейсів. Та на подвір'ї й досі лишається розбита цегла. Тож доведеться ганяти транспорт ще кілька разів. Та головне - чоловік упевнений, що хату відбудує. Буде кращою, ніж колись.

Віталій Лебедин, житель села Руські Тишки:

Це моє. Мені батьки залишили. Він з 1974 року стояв. Зайдіть всередину, подивіться, що ми вже зробили. Підлогу залили, тут вона була дерев'яна, ми залили підлогу. Стіни побудували. Будинок же горів, проблема яка, вапняна цегла, і вона павутинням покрилась, довелося знімати ряди, а далі буду дах встановлювати.

Тепер справа просувається веселіше, каже господар. Раніше усе доводилося робити вручну, або задіювати не дуже потужний генератор, але днями подвір'я вже під'єднали до електромережі.

Віталій Лебедин, житель села Руські Тишки:

Уявляєте, скільки тут всього! Болгарка, мені довелося випилювати двері. Або я обладнання вмикаю, воно слабеньке, великих обсягів не тягне, а зараз - все! Оце паркетку купив, туди залізли, переноску кинув, вжух, все йде! Так що нормально, життя налагоджується.

Поки що, кажуть в обленерго, в Руських Тишках увімкнули сто п'ятдесят абонентів. Працювати складно, адже лінії електромережі тут зруйновані майже вщент, десь на 80%, десь на всі 100.

Микола Сидоренко, майстер Липецького РЕМ:

Складність полягає в тому, що дуже велика мінна небезпека, дуже все заросло, потребує часу для відчищення траси. Бувають небезпечні ситуації. Ті ж самі міни-пелюстки, нерозірвані снаряди теж бувають, буває всяке.

До роботи ремонтні бригади можуть стати лише після того, як ділянку обстежать сапери та приберуть усі смертельні подарунки від недобрих сусідів. А далі вже енергетики фактично будують наново всі лінії, прокладаючи дроти та встановлюючи нові опори замість подраних та переламаних вибухами.

Микола Сидоренко, майстер Липецького РЕМ:

На цей момент ми поміняли 1,5 км проводу. На наступний місяць теж такі плани. Поміняли 60 опор, такі плани й на наступний місяць. Кожен день підключаємо 5-10 споживачів.

Повертається світло на вулиці, і в село повертаються люди. І найперше ті, в кого під обстрілами встояв будинок. Так, саме встояв, бо цілих будинків у Руських Тишках майже немає. Відбудова тут тільки розпочинається, але люди не втрачають надії та вперто збирають цеглу, шифер та інші матеріали, аби дати друге життя тому, що залишилося від домівки.